Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per domani mercoledì 25 settembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 14,3°C e i 19,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’84%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera fino alle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 99%. La temperatura si manterrà attorno ai 14,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Le precipitazioni saranno contenute, con un accumulo di circa 0,14 mm.

Nella mattina, il tempo subirà un cambiamento, passando a nubi sparse e successivamente a un cielo coperto. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 19,6°C intorno a mezzogiorno. Le probabilità di pioggia rimarranno basse, ma non si escluderanno brevi rovesci. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento delle precipitazioni, con pioggia leggera che continuerà a cadere. La temperatura massima si attesterà intorno ai 19,9°C, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 68%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 5 km/h. Le condizioni di cielo coperto persisteranno, con una copertura nuvolosa del 100%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,1°C. Il cielo rimarrà coperto, e le probabilità di pioggia si ridurranno, ma non si escluderanno brevi rovesci. L’umidità si stabilizzerà attorno all’84%, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio mostrano un miglioramento delle condizioni, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Giovedì e Venerdì potrebbero portare schiarite e un clima più secco, mentre il weekend potrebbe riservare ulteriori sorprese meteorologiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.7° perc. +14.5° 0.14 mm 7 NE max 8.1 Grecale 89 % 1013 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.3° prob. 8 % 4.9 NE max 5.4 Grecale 87 % 1013 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 4.1 E max 5 Levante 87 % 1013 hPa 9 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° Assenti 3 S max 3.9 Ostro 80 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +19.6° perc. +19.4° 0.15 mm 5.4 SSO max 5.8 Libeccio 70 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.35 mm 3 O max 3.5 Ponente 77 % 1013 hPa 18 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° prob. 51 % 4.5 NNE max 4.4 Grecale 84 % 1013 hPa 21 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 9 % 4.7 NNE max 4.5 Grecale 84 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 19:06

