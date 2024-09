Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Sabato 14 Settembre a Palazzolo sull’Oglio si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano che la temperatura massima raggiungerà circa 18,9°C nel pomeriggio, mentre le minime si attesteranno intorno ai 9,4°C durante la notte. La copertura nuvolosa sarà costante, con percentuali che varieranno dal 89% al 100%. Anche il vento si presenterà moderato, con velocità che si aggireranno attorno ai 6-10 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 9,4°C e un’umidità che si aggirerà intorno al 63%. La brezza leggera accompagnerà la serata, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 14,7°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 55-66%. Anche il vento sarà presente, ma con intensità leggera, rendendo la mattinata piuttosto tranquilla.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 18,9°C intorno alle 13:00. Tuttavia, il cielo continuerà a rimanere coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 99%. L’umidità si manterrà attorno al 45-52%, mentre il vento sarà moderato, con velocità che varieranno tra 5 e 7 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, raggiungendo circa 12,5°C alle 19:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 66%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto umida. Si consiglia di tenere in considerazione queste condizioni per eventuali attività all’aperto nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +9.4° perc. +8.5° Assenti 7.1 N max 9.6 Tramontana 62 % 1014 hPa 3 cielo coperto +9.6° perc. +8.7° Assenti 7.4 NNO max 12.1 Maestrale 63 % 1014 hPa 6 cielo coperto +10.8° perc. +9.6° Assenti 6.2 NNO max 10.3 Maestrale 66 % 1013 hPa 9 cielo coperto +16.2° perc. +15.2° Assenti 1.4 NO max 6.4 Maestrale 49 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.6° perc. +16.7° Assenti 4.5 ESE max 8.7 Scirocco 49 % 1014 hPa 15 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° Assenti 5 SSO max 5.8 Libeccio 52 % 1014 hPa 18 cielo coperto +13.3° perc. +12.4° Assenti 7.2 NE max 8.3 Grecale 66 % 1015 hPa 21 cielo coperto +11.2° perc. +10° Assenti 10.3 NNE max 12.7 Grecale 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.