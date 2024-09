Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature massime raggiungeranno i 26,9°C nel pomeriggio, mentre la sera si manterranno attorno ai 23°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 20 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà sereno con poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 22°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70%. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma già a partire dalle ore 08:00 si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25°C entro le ore 11:00. La ventilazione sarà leggera, con una velocità media di circa 10 km/h.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più soleggiato, con temperature che toccheranno il picco di 26,9°C alle ore 13:00. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un’intensità di nuvole sparse che non influenzerà le condizioni di bel tempo. Le raffiche di vento si intensificheranno, raggiungendo i 15 km/h, rendendo l’atmosfera più fresca e piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 44%.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 23°C. La ventilazione rimarrà moderata, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza creare disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni climatiche, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Domani e dopodomani si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 22°C e i 27°C. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate soleggiate e piacevoli, ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +22.1° perc. +22.1° Assenti 2.8 NNE max 3.6 Grecale 69 % 1016 hPa 4 poche nuvole +21.3° perc. +21.3° Assenti 2.9 N max 3.7 Tramontana 71 % 1016 hPa 7 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° Assenti 2.4 SO max 3.3 Libeccio 64 % 1016 hPa 10 nubi sparse +25.2° perc. +25.2° Assenti 9.7 SO max 8.9 Libeccio 51 % 1016 hPa 13 poche nuvole +26.9° perc. +27° Assenti 12 S max 9.6 Ostro 44 % 1015 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +24.9° Assenti 15 S max 17.9 Ostro 60 % 1015 hPa 19 poche nuvole +23.7° perc. +24.1° Assenti 13.2 SSE max 23.6 Scirocco 75 % 1015 hPa 22 cielo sereno +23.3° perc. +23.8° Assenti 12.4 S max 19.4 Ostro 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:36

