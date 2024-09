Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per domani venerdì 13 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Taranto per Venerdì 13 Settembre si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge leggere, che si intensificheranno durante le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 23°C durante la notte, per poi salire fino a raggiungere i 27°C nel corso della mattina. I venti saranno prevalentemente da Ovest, con intensità variabile, e si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa.

Durante la notte, le previsioni del tempo indicano un cielo coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 23°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà presente, con piogge leggere che si verificheranno fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno notevolmente. Si prevede un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 27°C. I venti continueranno a soffiare da Ovest, con intensità che potrà raggiungere i 35 km/h. L’umidità si ridurrà, portando a una sensazione di maggiore freschezza. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a caratterizzare la giornata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, con cieli sereni e una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. I venti saranno ancora sostenuti, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. L’umidità rimarrà contenuta, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 21°C. Il cielo rimarrà sereno, offrendo una piacevole visione del tramonto. I venti continueranno a soffiare da Ovest, mantenendo una certa freschezza nell’aria.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano un miglioramento significativo rispetto alle condizioni iniziali della notte. Si prevede un fine settimana all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e cieli sereni. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di possibili perturbazioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +23° perc. +23.1° 0.41 mm 13.7 SSE max 22.7 Scirocco 68 % 1005 hPa 5 pioggia moderata +22.9° perc. +23.1° 1.67 mm 25.4 OSO max 37.1 Libeccio 74 % 1005 hPa 8 cielo sereno +25.7° perc. +25.6° prob. 52 % 32.3 OSO max 39 Libeccio 48 % 1006 hPa 11 cielo sereno +27.2° perc. +27° prob. 20 % 33.1 OSO max 45 Libeccio 40 % 1006 hPa 14 cielo sereno +25.8° perc. +25.4° Assenti 43.7 OSO max 49.8 Libeccio 38 % 1007 hPa 17 cielo sereno +23.6° perc. +23° Assenti 33.4 OSO max 37.6 Libeccio 41 % 1008 hPa 20 cielo sereno +22.2° perc. +21.6° Assenti 28.4 OSO max 45.5 Libeccio 44 % 1009 hPa 23 cielo sereno +21.4° perc. +20.7° prob. 14 % 28.9 O max 40.6 Ponente 45 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 18:58

