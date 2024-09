Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verona di Giovedì 26 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,3°C e i 17,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa dell’umidità elevata, che si attesterà attorno all’80%. I venti saranno deboli, prevalentemente provenienti da direzioni settentrionali, con intensità che varierà tra i 1,5 km/h e i 10,4 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 16°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’81%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il meteo subirà un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che si manifesteranno a partire dalle 09:00. Le temperature si manterranno sui 16-17°C, con un’umidità che continuerà a rimanere elevata. La copertura nuvolosa sarà totale, con il cielo che rimarrà coperto per tutta la mattinata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che le piogge leggere persisteranno, accompagnate da temperature stabili attorno ai 17°C. L’intensità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,6 km/h. Anche in questo intervallo, l’umidità rimarrà alta, attorno all’83%.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a essere coperto, ma le precipitazioni dovrebbero cessare. Le temperature si manterranno sui 17°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. I venti saranno moderati, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori simili e una possibile attenuazione delle piogge. Tuttavia, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza. Si consiglia di prepararsi per una giornata prevalentemente grigia e umida, con la possibilità di portare un ombrello per le piogge previste.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° Assenti 3 NNO max 3.3 Maestrale 82 % 1012 hPa 5 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 5.7 NNO max 5.7 Maestrale 85 % 1012 hPa 8 cielo coperto +17.1° perc. +17° Assenti 3.2 S max 3.5 Ostro 81 % 1012 hPa 11 cielo coperto +17.1° perc. +17° prob. 23 % 6.2 N max 8.3 Tramontana 83 % 1012 hPa 14 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.11 mm 4.5 NE max 6.2 Grecale 82 % 1011 hPa 17 cielo coperto +17.3° perc. +17.2° prob. 47 % 7.7 NE max 11.8 Grecale 83 % 1010 hPa 20 cielo coperto +17.5° perc. +17.5° prob. 43 % 8.2 ENE max 12 Grecale 82 % 1009 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 43 % 10.4 ENE max 14.6 Grecale 82 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.