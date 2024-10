Meteo Crotone, le previsioni per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Crotone di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di nubi e momenti di sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo punte di 33,8 km/h. Con l’avanzare della giornata, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà progressivamente, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 26,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza sarà moderata, con una velocità del vento che varierà tra i 10 km/h e i 16,2 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, attorno al 55%, favorendo una sensazione di benessere. Le previsioni del tempo indicano quindi un inizio di giornata gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 26°C. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con un cielo che si presenterà per lo più sereno o poco nuvoloso. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con la possibilità di nubi sparse. La velocità del vento si manterrà moderata, rendendo l’atmosfera piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 22°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 62%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la copertura nuvolosa sarà predominante.

In conclusione, le previsioni meteo per Crotone nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento ulteriore, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 27°C. Pertanto, sarà un’ottima opportunità per godere delle bellezze della città e delle sue meraviglie naturali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.7° perc. +23.1° Assenti 33.8 SSO max 46.4 Libeccio 80 % 1014 hPa 3 cielo coperto +22.5° perc. +22.6° prob. 9 % 10.7 SO max 16.1 Libeccio 70 % 1012 hPa 6 nubi sparse +22.4° perc. +22.5° prob. 10 % 15.6 SO max 24.3 Libeccio 70 % 1012 hPa 9 poche nuvole +25.4° perc. +25.5° prob. 12 % 14.3 SSO max 21.3 Libeccio 59 % 1012 hPa 12 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° prob. 8 % 14.7 SSO max 29.4 Libeccio 55 % 1011 hPa 15 poche nuvole +25.4° perc. +25.6° Assenti 6.6 OSO max 23.9 Libeccio 62 % 1010 hPa 18 nubi sparse +22.8° perc. +22.9° Assenti 14.7 OSO max 18 Libeccio 67 % 1011 hPa 21 cielo coperto +22.1° perc. +21.8° Assenti 14.2 SO max 19.3 Libeccio 53 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 18:17

