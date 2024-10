Meteo Cuneo, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cuneo di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno tra i 11°C e i 16°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo nuvoloso e una temperatura massima di circa 16°C. La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, mantenendo le temperature su valori simili.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, Cuneo registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 11,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 79%, con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. Man mano che si avvicinerà l’alba, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi comunque sopra i 11°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà sempre più coperto, con temperature che varieranno tra i 11°C e i 15,8°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 91% intorno alle 09:00, e il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con assenza di pioggia.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con un cielo che continuerà a essere coperto. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 85%, e il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 6,6 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La probabilità di pioggia rimarrà assente, ma l’umidità si manterrà alta, superando l’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di nubi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe variare. La settimana si prospetta quindi con un clima fresco e nuvoloso, tipico di questo periodo dell’anno.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Cuneo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.4° perc. +10.6° prob. 13 % 6.4 OSO max 6.1 Libeccio 77 % 1008 hPa 4 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° prob. 13 % 4.2 O max 4.1 Ponente 73 % 1009 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.5° prob. 20 % 2.3 O max 2.8 Ponente 70 % 1012 hPa 10 cielo coperto +14.6° perc. +13.8° prob. 20 % 4.1 NNE max 3.1 Grecale 66 % 1013 hPa 13 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° prob. 17 % 6.6 NE max 5.4 Grecale 60 % 1013 hPa 16 cielo coperto +14.8° perc. +14.3° prob. 24 % 4 NNE max 4 Grecale 75 % 1014 hPa 19 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° Assenti 3.9 ONO max 4.2 Maestrale 84 % 1016 hPa 22 cielo coperto +12.1° perc. +11.5° Assenti 2.2 ONO max 2.7 Maestrale 82 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:47

