Meteo Grottaglie, le previsioni per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Grottaglie si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 21,7°C intorno alle 8:00, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Infine, la sera vedrà una leggera diminuzione delle temperature, che si aggireranno intorno ai 20°C, accompagnate da un cielo parzialmente nuvoloso.

Durante la notte, le condizioni meteo a Grottaglie saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura di circa 17°C e un’umidità che si attesterà attorno al 76%. I venti soffieranno da Sud Est a una velocità di 7 km/h, creando una leggera brezza. Con l’avanzare della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma la temperatura inizierà a salire, raggiungendo i 20,3°C alle 7:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 17,1 km/h, e l’umidità scenderà al 66%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo sempre coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 22°C. I venti si faranno più intensi, raggiungendo punte di 36,7 km/h. L’umidità aumenterà fino a 67%, mentre la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015 hPa. La situazione meteo rimarrà stabile, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi sui 20°C. Il cielo si presenterà con nubi sparse, e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 49,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Grottaglie indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, senza significative variazioni, rendendo questa settimana particolarmente adatta per attività all’aperto, a patto di essere preparati per eventuali venti freschi.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 7 SE max 9.1 Scirocco 76 % 1018 hPa 4 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 8.5 SE max 11.9 Scirocco 77 % 1017 hPa 7 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 17.1 SSE max 25.2 Scirocco 66 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.5° perc. +23.4° Assenti 26 S max 29.3 Ostro 56 % 1017 hPa 13 cielo coperto +23° perc. +22.9° Assenti 28.8 SSE max 33 Scirocco 59 % 1015 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +21.3° Assenti 26.7 SSE max 40 Scirocco 75 % 1015 hPa 19 poche nuvole +20.6° perc. +20.7° Assenti 28.9 SSE max 46.1 Scirocco 79 % 1014 hPa 22 nubi sparse +21° perc. +21.3° Assenti 30.9 S max 48.7 Ostro 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.