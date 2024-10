Meteo Isola di Capo Rizzuto, le previsioni per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano un giovedì caratterizzato da condizioni prevalentemente nuvolose, con una leggera attenuazione delle nubi nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,3°C. La mattina porterà un proseguimento di questo stato, con temperature che saliranno fino a 22,9°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento, con un cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,4°C. La sera vedrà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di circa 20,3°C e un’umidità del 68%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,9 km/h e 4 km/h, proveniente principalmente da direzioni occidentali. Questo clima umido e stabile continuerà fino all’alba, quando le temperature potrebbero lievemente aumentare.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i 22,9°C intorno alle ore 10:00. L’umidità si manterrà attorno al 60%, mentre il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 11,7 km/h. Le condizioni di visibilità resteranno buone, ma la copertura nuvolosa non permetterà di godere di un cielo sereno.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo diventerà sereno, con temperature che scenderanno leggermente a 22,4°C. L’umidità aumenterà fino al 68%, ma il vento, proveniente dal sud, continuerà a mantenere una velocità moderata di circa 13,9 km/h. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, approfittando delle temperature gradevoli e della luce solare.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 20,7°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo l’81%. Il vento continuerà a soffiare da sud-sudovest, mantenendo una velocità di circa 14,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera oscillazione della copertura nuvolosa. Venerdì e sabato potrebbero portare ulteriori miglioramenti, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze naturali della zona.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 2.1 OSO max 2.2 Libeccio 68 % 1021 hPa 3 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° Assenti 3 NE max 3.2 Grecale 67 % 1020 hPa 6 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° Assenti 4.6 N max 5.4 Tramontana 65 % 1021 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 4.6 E max 5 Levante 58 % 1022 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +23° Assenti 14 S max 13 Ostro 62 % 1020 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 13.9 S max 15.6 Ostro 68 % 1020 hPa 18 poche nuvole +21° perc. +21.3° Assenti 12.1 SSO max 14.5 Libeccio 79 % 1020 hPa 21 nubi sparse +20.7° perc. +21° Assenti 13.1 SSO max 16.5 Libeccio 80 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 18:06

