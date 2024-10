Meteo Isola di Capo Rizzuto, le previsioni per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano un Venerdì 4 Ottobre caratterizzato da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto instabile. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 31 km/h da Sud-Sud Ovest. Con l’avanzare della mattina, le previsioni del tempo suggeriranno un proseguimento delle piogge, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 22,5°C alle 5:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 16,7 km/h, rendendo l’atmosfera fresca e umida. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che raggiungeranno il 65%.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili. Le piogge leggere persisteranno fino alle 11:00, con temperature che saliranno fino a 26,3°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 67%, mentre il vento si presenterà moderato, con velocità comprese tra 22,1 km/h e 30,7 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, ma rimarrà comunque presente.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno fino a 24,2°C alle 15:00. La velocità del vento diminuirà, raggiungendo i 11,1 km/h, e la probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 31%. Non si prevedono eventi di pioggia significativi, ma l’atmosfera rimarrà umida.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature scenderanno fino a 19,9°C a mezzanotte, mentre il vento si presenterà più leggero, con velocità di circa 10,9 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 4%, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto indicano un Venerdì 4 Ottobre caratterizzato da un inizio instabile, con piogge leggere e temperature miti. Tuttavia, a partire dal pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con un cielo che si schiarirà e temperature più fresche. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento, con un clima più stabile e temperature in aumento, rendendo il weekend più favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.8° perc. +24.5° prob. 19 % 31 SSO max 39 Libeccio 88 % 1007 hPa 3 cielo coperto +23.2° perc. +23.8° prob. 61 % 23.7 SSO max 29.7 Libeccio 84 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +22.2° perc. +22.5° 0.19 mm 18.3 SO max 27.3 Libeccio 77 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +25.2° perc. +25.4° 0.12 mm 24.3 OSO max 31.4 Libeccio 63 % 1008 hPa 12 nubi sparse +25.9° perc. +26° prob. 56 % 30.6 OSO max 35.9 Libeccio 55 % 1007 hPa 15 cielo coperto +24.2° perc. +24.2° prob. 31 % 11.1 NO max 24.3 Maestrale 61 % 1007 hPa 18 cielo coperto +21.9° perc. +21.9° prob. 35 % 5.5 NNE max 17.5 Grecale 67 % 1009 hPa 21 nubi sparse +20.7° perc. +20.4° Assenti 13.1 OSO max 14.6 Libeccio 59 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 18:25

