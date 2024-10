Meteo Lumezzane, le previsioni per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lumezzane per Giovedì 24 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente umido e nuvoloso, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i +13,1°C e i +14,9°C. La copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% durante le ore più critiche, mentre il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 3,6 km/h.

Nella notte, le prime ore del giorno saranno contraddistinte da pioggia leggera e cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,5°C, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 95%. La pioggia continuerà a cadere con intensità variabile, accumulando piccole quantità di precipitazioni.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia leggera persisterà fino a metà mattinata, con temperature che si aggireranno attorno ai +14°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e si registreranno probabilità di pioggia che varieranno dal 42% al 62%. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà elevata, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un lieve miglioramento, con una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le temperature non supereranno i +14,9°C. Le piogge si presenteranno sporadiche, con accumuli minimi, mentre il vento continuerà a soffiare debolmente. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%.

La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +13,1°C, con un’umidità che si manterrà costante. Le probabilità di pioggia scenderanno ulteriormente, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni meteo per Lumezzane nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima umido e nuvoloso. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, ma con un possibile miglioramento a partire dal weekend, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. Rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo sarà fondamentale per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Lumezzane

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +13.5° perc. +13.4° 0.17 mm 1.4 ENE max 1.6 Grecale 95 % 1028 hPa 3 pioggia leggera +13.4° perc. +13.2° 0.15 mm 3 NE max 3 Grecale 94 % 1027 hPa 6 pioggia leggera +13.1° perc. +13° 0.19 mm 1.2 E max 1.6 Levante 96 % 1027 hPa 9 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° prob. 50 % 2.9 ESE max 4.5 Scirocco 93 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +14.1° perc. +14° 0.52 mm 2.6 SE max 5 Scirocco 93 % 1027 hPa 15 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° prob. 59 % 3.1 ESE max 5 Scirocco 95 % 1026 hPa 18 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 47 % 3.1 ESE max 5.5 Scirocco 95 % 1027 hPa 21 cielo coperto +13.1° perc. +13° prob. 8 % 3.6 ENE max 4.6 Grecale 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:13

