Meteo Massafra, le previsioni per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Massafra indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 25°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che scenderanno leggermente, mentre la sera si presenterà con un clima fresco e nuvoloso.

Durante la notte, Massafra avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 96%. Le temperature si manterranno intorno ai 20,1°C, con una leggera brezza proveniente da sud. La mattina inizierà con un cielo coperto, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 25,1°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C. La brezza continuerà a soffiare, mantenendo un clima gradevole nonostante l’alta umidità, che si attesterà attorno al 51%. Le condizioni di precipitazioni rimarranno assenti, garantendo una giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, con valori che si avvicineranno al 98%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, e il vento continuerà a soffiare da sud-est, mantenendo una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Massafra nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali. Domani e dopodomani, le temperature continueranno a oscillare tra i 20°C e i 25°C, con una situazione meteorologica simile a quella di Giovedì.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 4.2 SSO max 7.5 Libeccio 75 % 1009 hPa 4 nubi sparse +18.9° perc. +18.5° Assenti 6.6 SO max 9 Libeccio 63 % 1008 hPa 7 cielo coperto +21.2° perc. +20.7° Assenti 8.5 S max 14.1 Ostro 53 % 1009 hPa 10 cielo coperto +24.4° perc. +24° Assenti 16.9 S max 19.7 Ostro 46 % 1009 hPa 13 cielo coperto +25.4° perc. +25.2° Assenti 14.3 S max 14.8 Ostro 45 % 1007 hPa 16 cielo coperto +22.8° perc. +22.7° Assenti 12.1 S max 20.9 Ostro 58 % 1007 hPa 19 cielo coperto +21.3° perc. +21.6° Assenti 11.9 SSE max 23.2 Scirocco 83 % 1007 hPa 22 cielo coperto +21.5° perc. +22.2° Assenti 11.2 SSE max 21 Scirocco 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:14

