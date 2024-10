Meteo Montichiari, le previsioni per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montichiari di Lunedì 21 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un incremento della nuvolosità nel corso della giornata, specialmente nelle ore serali. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 19,9°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, oscillando attorno all’80%. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da Nord Est.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 36%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’86%, garantendo un clima piuttosto umido.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 72%. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 18,9°C intorno alle 11:00. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità, sebbene leggermente in calo, rimarrà comunque elevata, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilizzazione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19,9°C alle 14:00. La copertura nuvolosa si ridurrà temporaneamente al 34%, ma nel complesso il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso. I venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 6,7 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 99%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’80%. I venti saranno deboli e orientati principalmente da Nord, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni meteo per Montichiari di Lunedì 21 Ottobre suggeriscono una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano favorire schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Montichiari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.7° perc. +15.6° Assenti 4.5 NE max 5.2 Grecale 86 % 1028 hPa 3 poche nuvole +15.1° perc. +14.9° Assenti 4.3 NE max 5 Grecale 86 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° Assenti 5.5 NE max 5.9 Grecale 85 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 4.9 E max 6.9 Levante 76 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +19.2° Assenti 4.8 SSE max 5.8 Scirocco 68 % 1028 hPa 15 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 3.1 SE max 4.3 Scirocco 72 % 1027 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° Assenti 3.7 N max 3.6 Tramontana 80 % 1028 hPa 21 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 2.1 N max 2.7 Tramontana 80 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:18

