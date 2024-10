Meteo Palazzolo sull’Oglio, le previsioni per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con un’umidità che si aggirerà attorno all’89%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità di circa 4,3 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà, portandosi al 69%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 1,7 km/h e i 4,8 km/h. La sensazione di calore sarà piacevole, con temperature percepite che si avvicineranno ai 19,4°C.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 18,7°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. L’umidità aumenterà leggermente, ma non influenzerà il comfort climatico. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una bassa intensità.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14,3°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con umidità che si manterrà attorno all’87%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3,9 km/h e i 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano un mantenimento di condizioni di meteo stabile e sereno. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a eventuali variazioni meteorologiche nei giorni successivi, poiché potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.9° perc. +13.6° Assenti 4.6 NNE max 4.3 Grecale 88 % 1026 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +13.1° Assenti 4 N max 4.2 Tramontana 86 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.1° perc. +13.7° Assenti 4.4 N max 4.5 Tramontana 83 % 1026 hPa 10 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 3.2 SO max 2.2 Libeccio 70 % 1026 hPa 13 cielo sereno +19.7° perc. +19.5° Assenti 4 SO max 2.2 Libeccio 69 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.5° perc. +16.4° Assenti 2.6 O max 2.8 Ponente 85 % 1024 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +15° prob. 2 % 4.5 NNE max 4.4 Grecale 89 % 1025 hPa 22 cielo sereno +14.5° perc. +14.3° Assenti 4.3 NNE max 3.9 Grecale 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.