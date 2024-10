Meteo Taranto, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Sabato 12 Ottobre a Taranto si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso della mattinata si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e successivamente a un cielo sereno. Le temperature percepite varieranno, mantenendosi attorno ai 19°C durante le ore notturne e raggiungendo picchi di 24,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Taranto saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. La temperatura si aggirerà attorno ai 19,8°C, con una percezione leggermente inferiore a 19,4°C. La velocità del vento sarà di circa 14 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 27,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, attorno al 62%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 21,9°C, con una percezione di 21,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 15,7 km/h, mentre l’umidità scenderà fino al 51%. Proseguendo nella mattinata, si assisterà a un progressivo diradamento delle nubi, con un cielo che diventerà sereno intorno alle 13:00, quando la temperatura raggiungerà i 24,8°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 24°C. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 21,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 40%, rendendo l’aria piacevole e fresca. Le temperature percepite si manterranno in linea con quelle reali, garantendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi attorno ai 8 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%.

In conclusione, le previsioni meteo per Taranto indicano una giornata di Sabato 12 Ottobre all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e una ventilazione moderata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. La situazione meteorologica si presenterà favorevole, con un cielo prevalentemente sereno e temperature piacevoli anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 15.6 NNO max 28.6 Maestrale 62 % 1015 hPa 4 nubi sparse +18.2° perc. +18° Assenti 12 NNO max 23 Maestrale 70 % 1015 hPa 7 nubi sparse +20.5° perc. +20.1° Assenti 14.9 NNO max 21.6 Maestrale 59 % 1017 hPa 10 nubi sparse +23.9° perc. +23.5° Assenti 14 NNO max 16 Maestrale 44 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24.8° perc. +24.4° Assenti 15.9 NNO max 17.2 Maestrale 40 % 1015 hPa 16 cielo sereno +22° perc. +21.6° Assenti 20.3 NNE max 27.9 Grecale 49 % 1016 hPa 19 cielo sereno +19.3° perc. +19° Assenti 13.6 N max 27.3 Tramontana 67 % 1017 hPa 22 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 6.3 NNO max 9.4 Maestrale 67 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 18:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.