Meteo Verona, le previsioni per domani sabato 12 ottobre

Sabato 12 Ottobre a Verona si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalle prime ore del mattino si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 13°C e 14°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più fresche.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà gradualmente, raggiungendo i 18°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà piuttosto elevata, oscillando tra il 62% e il 69%, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da sud-est. Le condizioni di previsioni del tempo indicano che non ci saranno precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile indossare un abbigliamento leggero ma adeguato.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. L’umidità continuerà a rimanere alta, superando il 70%, e il vento sarà debole, con intensità che non supererà i 6 km/h. Non si prevedono piogge, ma il cielo grigio potrebbe rendere l’atmosfera piuttosto opprimente. Le previsioni meteo suggeriscono che il clima rimarrà fresco, quindi è consigliabile avere a disposizione un indumento più pesante per il tardo pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo rimarrà nuvoloso e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 76%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, ma il clima umido potrebbe rendere l’aria più fresca. Il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verona nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature moderate. Si prevede che la situazione meteorologica rimanga stabile, senza significativi cambiamenti, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature fresche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione queste condizioni, pianificando di conseguenza le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Verona

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.6° perc. +13° Assenti 5 NE max 4.9 Grecale 79 % 1017 hPa 4 nubi sparse +13.4° perc. +12.8° Assenti 5.8 NNE max 5.6 Grecale 77 % 1018 hPa 7 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° Assenti 2 ENE max 2.5 Grecale 75 % 1019 hPa 10 nubi sparse +17.9° perc. +17.4° Assenti 4 SSE max 4.7 Scirocco 63 % 1019 hPa 13 cielo coperto +18.5° perc. +18° Assenti 3.9 SSO max 3.2 Libeccio 62 % 1018 hPa 16 cielo coperto +17° perc. +16.6° Assenti 3.5 SO max 4.2 Libeccio 71 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.8 NO max 5 Maestrale 76 % 1018 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +14.7° Assenti 5 NO max 5.4 Maestrale 77 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:30

