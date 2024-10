Meteo Verona, le previsioni per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Venerdì 11 Ottobre, Verona si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di +13,2°C nelle prime ore della notte fino a un massimo di +19,8°C nel corso della mattina. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si manterrà costante durante la giornata, con una leggera probabilità di pioggia, ma senza precipitazioni significative. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da est-nord-est, con velocità che non supereranno i 8,6 km/h.

Durante la notte, Verona avrà un cielo inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 92%, e l’umidità si manterrà intorno al 77%. Con l’arrivo dell’alba, la situazione meteo inizierà a migliorare leggermente, con nubi sparse che si presenteranno già dalle prime ore del giorno.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano un cielo nuvoloso ma con temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura salirà a 16,6°C, mentre alle 11:00 raggiungerà i 19,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 29% e l’umidità scenderà progressivamente, favorendo una sensazione di maggiore benessere. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con temperature che si manterranno intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 69% alle 16:00, ma non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 38%, e l’umidità si manterrà sopra il 70%. I venti, sempre leggeri, non apporteranno particolari variazioni al clima.

In conclusione, le previsioni meteo per Verona indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso, con temperature miti e senza significative precipitazioni. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una possibile diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 4.1 ENE max 4.5 Grecale 77 % 1008 hPa 4 poche nuvole +13.3° perc. +12.7° Assenti 5.9 NE max 6.2 Grecale 80 % 1010 hPa 7 cielo coperto +15° perc. +14.5° Assenti 4 NNE max 4.7 Grecale 75 % 1012 hPa 10 nubi sparse +18.8° perc. +18.2° Assenti 3.8 ESE max 8.7 Scirocco 57 % 1013 hPa 13 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° prob. 10 % 8.6 ESE max 10.4 Scirocco 52 % 1013 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +17° prob. 13 % 6.6 ESE max 10 Scirocco 67 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 7.1 NE max 7.6 Grecale 71 % 1016 hPa 22 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 7.1 NE max 7.1 Grecale 73 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:32

