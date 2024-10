Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 6 Ottobre a Alessandria si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà costante, con una percentuale che raggiungerà il 100% nelle ore centrali della giornata. Le previsioni del tempo indicano una leggera brezza che accompagnerà le temperature, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,6°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da poche nuvole a cielo coperto, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’86%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 15,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 5%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 16°C, ma il cielo rimarrà ancora coperto. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 68%, mentre la probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando fino al 18%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con intensità che non supereranno i 2,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si avvicinerà al 80%. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attestandosi intorno al 3%. Le condizioni di calma continueranno a caratterizzare la serata, con venti leggeri che non influenzeranno significativamente la percezione del freddo.

In conclusione, le previsioni meteo per Alessandria indicano una giornata di Domenica 6 Ottobre all’insegna della stabilità, con un cielo coperto e temperature moderate. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con possibili schiarite e un incremento delle temperature, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, per il momento, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, tipico di questa stagione.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +11.7° perc. +11.1° prob. 3 % 4.9 NE max 5.8 Grecale 86 % 1013 hPa 3 cielo coperto +11.6° perc. +11° prob. 5 % 5 NNE max 9.1 Grecale 87 % 1013 hPa 6 cielo coperto +11.2° perc. +10.7° prob. 3 % 5.1 NNE max 8.6 Grecale 89 % 1014 hPa 9 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 5 % 5.4 NNE max 6.2 Grecale 75 % 1014 hPa 12 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° prob. 5 % 3.5 ENE max 3.9 Grecale 69 % 1014 hPa 15 cielo coperto +15.9° perc. +15.4° prob. 15 % 1.8 E max 2.8 Levante 69 % 1013 hPa 18 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° prob. 13 % 1.7 NE max 2.1 Grecale 76 % 1014 hPa 21 cielo coperto +14° perc. +13.6° prob. 1 % 1.8 ESE max 1.9 Scirocco 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:51

