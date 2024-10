Previsioni Meteo Asti: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Asti indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando attorno ai 15°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno al 95%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord, con velocità che varieranno tra i 5 e i 8 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 14,9°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 95%, e non si registreranno precipitazioni. La situazione non cambierà significativamente nelle prime ore della mattina, quando il cielo continuerà a essere coperto e la temperatura si manterrà stabile.

Nel corso della mattina, a partire dalle 10:00, si assisterà all’inizio delle precipitazioni, con pioggia leggera che si intensificherà fino a diventare moderata intorno a mezzogiorno. Le previsioni del tempo indicano che la pioggia potrebbe accumularsi fino a 1,76 mm entro le ore centrali della giornata. La temperatura percepita si manterrà attorno ai 15°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere elevata.

Nel pomeriggio, le condizioni di pioggia moderata persisteranno, con accumuli che raggiungeranno i 1,26 mm. La temperatura si attesterà attorno ai 14,9°C, con un leggero calo rispetto alla mattina. I venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima umido e fresco.

Con l’arrivo della sera, le piogge continueranno a essere presenti, con intensità leggera. Le temperature si manterranno sui 14,6°C, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 98%. Le precipitazioni si ridurranno progressivamente, ma non si escludono brevi rovesci fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni meteo per Asti nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un parziale ritorno del sole per il fine settimana, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16-17°C. Tuttavia, l’umidità potrebbe rimanere elevata, quindi si consiglia di prepararsi a un clima fresco e umido anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.9° perc. +14.9° prob. 19 % 5.9 NNO max 10.1 Maestrale 95 % 1025 hPa 4 cielo coperto +14.7° perc. +14.8° prob. 25 % 5.7 NNO max 10.3 Maestrale 95 % 1024 hPa 7 cielo coperto +14.7° perc. +14.7° prob. 30 % 5.9 NNO max 10.9 Maestrale 95 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +15° perc. +15° 0.22 mm 6.8 N max 10.3 Tramontana 95 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +15° perc. +15.1° 0.78 mm 8.1 N max 14.1 Tramontana 96 % 1022 hPa 16 pioggia leggera +14.8° perc. +14.9° 0.6 mm 6.3 N max 13.3 Tramontana 97 % 1022 hPa 19 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.14 mm 5.6 N max 11.5 Tramontana 98 % 1022 hPa 22 pioggia leggera +14.6° perc. +14.7° 0.9 mm 5.9 NNO max 10.7 Maestrale 98 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:21

