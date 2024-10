Previsioni Meteo Asti: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Asti si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 12,1°C della notte e i 18,2°C nel pomeriggio, con un’umidità che si manterrà piuttosto alta, raggiungendo valori intorno al 94%. I venti saranno generalmente deboli, con velocità che varieranno tra i 1,7 km/h e i 10,2 km/h, prevalentemente da direzioni nordiche e occidentali.

Nella notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le prime ore del mattino. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori di circa 11,5°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 94%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno fino a 17,8°C entro mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con una velocità che raggiungerà i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 77%. La sensazione di caldo sarà mitigata dalla brezza leggera, rendendo il clima più gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 18,2°C, mantenendo un cielo coperto. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, e i venti si intensificheranno leggermente, con velocità fino a 10,2 km/h. Anche in questo intervallo, non si prevedono piogge, ma la probabilità di precipitazioni aumenterà nel tardo pomeriggio.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 14,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia leggera che raggiungeranno i 0,13 mm. L’umidità salirà ulteriormente, arrivando a valori intorno al 93%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Asti indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e possibilità di piogge leggere. Giovedì e Venerdì si prevede un clima altrettanto variabile, con temperature che si manterranno su valori simili. È consigliabile prepararsi per eventuali piogge e mantenere un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Asti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +11.9° perc. +11.6° Assenti 3.2 SO max 3.5 Libeccio 94 % 1006 hPa 4 nubi sparse +11.8° perc. +11.5° Assenti 3.9 SO max 4.2 Libeccio 94 % 1006 hPa 7 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 1.7 ONO max 2.2 Maestrale 90 % 1006 hPa 10 cielo coperto +16.7° perc. +16.5° prob. 3 % 6.2 NE max 7.5 Grecale 81 % 1006 hPa 13 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° prob. 5 % 7.4 NE max 7.3 Grecale 77 % 1005 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 11 % 9.5 NNE max 13.9 Grecale 84 % 1004 hPa 19 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.1 mm 6.9 NNO max 11.6 Maestrale 91 % 1004 hPa 22 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 52 % 4.5 NO max 7.5 Maestrale 93 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 18:47

