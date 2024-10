Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. La meteo sarà dominata da piogge di varia intensità, con temperature che si manterranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si presenteranno in forma di pioggia leggera al mattino, per intensificarsi nel pomeriggio e nella sera. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 30,3 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 0,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori di umidità che toccheranno il 90%.

Nella mattina, la situazione non migliorerà, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,5°C. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 7,1 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà invariata. Le precipitazioni si presenteranno con un’intensità moderata, e l’umidità si manterrà attorno al 82%.

Il pomeriggio porterà un peggioramento delle condizioni meteo, con forti piogge che si registreranno tra le 13:00 e le 15:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, mentre le raffiche di vento potranno raggiungere i 26,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà, arrivando fino al 96%. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che potranno superare i 8 mm.

La sera continuerà a presentare condizioni di forte pioggia, con temperature che si manterranno sui 16°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 14,6 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà totale. Le precipitazioni si presenteranno con intensità moderata, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 95%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Castiglione delle Stiviere nei prossimi giorni indicano un proseguimento delle condizioni di maltempo. Domenica si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le piogge potrebbero continuare a manifestarsi. Lunedì e martedì, invece, si assisterà a un graduale miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno quindi pazientare e attendere giorni migliori.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.36 mm 0.4 ESE max 3.1 Scirocco 90 % 1017 hPa 3 cielo coperto +14.9° perc. +14.7° prob. 40 % 5.4 NNO max 8.1 Maestrale 88 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +14.8° perc. +14.7° 0.11 mm 5.5 NO max 9.7 Maestrale 87 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.23 mm 5.7 NNO max 9.4 Maestrale 82 % 1016 hPa 12 pioggia moderata +15° perc. +15° 3.49 mm 15.7 NO max 23.7 Maestrale 94 % 1016 hPa 15 forte pioggia +15° perc. +15° 6.75 mm 11.8 NNO max 21 Maestrale 96 % 1016 hPa 18 pioggia moderata +15.8° perc. +15.9° 3.13 mm 15 NNE max 30.3 Grecale 95 % 1017 hPa 21 pioggia moderata +16.2° perc. +16.3° 1.56 mm 11.7 ENE max 23.7 Grecale 92 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:20

