Previsioni Meteo Crotone: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Crotone di Venerdì 11 Ottobre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con una graduale transizione verso cieli sereni nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 26°C, mentre i venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 24,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, attorno al 60%, rendendo l’atmosfera leggermente afosa.

Nella notte, Crotone avrà un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’85%. Le temperature si aggireranno intorno ai 23,3°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità sarà al 61%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1007 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 26,2°C. La velocità del vento varierà tra i 8,4 km/h e i 19,2 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 49% entro le ore 10:00.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 25,1°C. I venti si presenteranno più leggeri, con intensità che scenderà a 4,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, rendendo il clima più gradevole.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con nubi sparse che si affacceranno nel cielo. Le temperature scenderanno fino a 20°C e l’umidità si manterrà attorno al 51%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 16,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Crotone nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre possibile. Domani e dopodomani, si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 14 O max 24.1 Ponente 61 % 1007 hPa 3 nubi sparse +22.7° perc. +22.8° Assenti 11.8 O max 14.4 Ponente 68 % 1008 hPa 6 cielo coperto +23.1° perc. +23.4° Assenti 18.5 OSO max 24.4 Libeccio 71 % 1009 hPa 9 cielo coperto +25.8° perc. +25.7° Assenti 18.4 OSO max 23.2 Libeccio 52 % 1010 hPa 12 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 11.9 NE max 17.8 Grecale 58 % 1010 hPa 15 cielo sereno +25° perc. +25° Assenti 14.9 ENE max 22.1 Grecale 53 % 1011 hPa 18 cielo sereno +22.4° perc. +22.3° Assenti 2.5 NNE max 7.6 Grecale 64 % 1013 hPa 21 nubi sparse +21.2° perc. +20.8° Assenti 11.2 N max 15.6 Tramontana 54 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 18:14

