Previsioni Meteo Cuneo: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

Le previsioni meteo per Cuneo di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,8°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da condizioni di cielo coperto a nubi sparse e poche nuvole, con una leggera diminuzione della probabilità di precipitazioni.

Nella notte, Cuneo sperimenterà piogge leggere, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 92%. Le temperature si manterranno intorno ai 13,7°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 0,45 mm.

Durante la mattina, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, con la pioggia che si attenuerà e lascerà spazio a un cielo coperto e successivamente a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 18,8°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, ma la probabilità di pioggia diminuirà notevolmente.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, favorendo un clima più gradevole. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 18,5°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 73%. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con direzione prevalentemente da Nord-Est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, che si stabilizzerà intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno al 73%, con venti leggeri che continueranno a soffiare da Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Venerdì e Sabato si prevede un clima più stabile, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Giovedì. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Cuneo

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +13.8° perc. +13.8° 0.15 mm 0.4 O max 11.5 Ponente 97 % 1002 hPa 4 cielo coperto +13.6° perc. +13.6° prob. 63 % 2.4 SSO max 9.3 Libeccio 97 % 999 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.5° prob. 34 % 1.4 O max 3.3 Ponente 96 % 1000 hPa 10 nubi sparse +17.8° perc. +17.7° prob. 18 % 2.2 NE max 3.8 Grecale 78 % 1000 hPa 13 poche nuvole +18.7° perc. +18.5° prob. 12 % 5.4 NE max 4.9 Grecale 73 % 1000 hPa 16 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° prob. 12 % 4 NE max 4.6 Grecale 82 % 1001 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 3.9 O max 3.9 Ponente 90 % 1004 hPa 22 nubi sparse +13.6° perc. +13° Assenti 4.7 OSO max 4.7 Libeccio 76 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:49

