Previsioni Meteo Cuneo: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

Le previsioni meteo per Cuneo di Mercoledì 2 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La situazione non subirà significative variazioni nel corso della mattinata, quando si registreranno temperature comprese tra 12°C e 16°C.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di circa 17°C, ma il cielo rimarrà coperto, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che varieranno da +14°C a +13°C. L’umidità sarà alta, attorno all’88%, e non si prevedono precipitazioni significative. La mattina inizierà con un cielo nuvoloso, ma con l’arrivo delle nubi sparse intorno alle 08:00, le temperature si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 16°C entro le 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93% entro le 16:00. La sera continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che scenderanno nuovamente a 14°C. L’umidità si manterrà elevata, oscillando tra l’84% e l’87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cuneo nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di bel tempo a breve termine. La situazione climatica suggerisce di prepararsi a un proseguimento della settimana con cieli coperti e temperature gradevoli, ma senza eccessi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Cuneo

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +14° prob. 37 % 3.2 NO max 7.7 Maestrale 88 % 1010 hPa 4 cielo coperto +12.9° perc. +12.7° prob. 44 % 1 SO max 4.5 Libeccio 94 % 1009 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° Assenti 3.1 NNE max 6 Grecale 92 % 1008 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 6.7 NNE max 7.8 Grecale 79 % 1007 hPa 13 cielo coperto +17.1° perc. +16.8° prob. 8 % 4.8 NNE max 3.1 Grecale 75 % 1006 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.2° prob. 8 % 2.5 NNE max 4 Grecale 80 % 1005 hPa 19 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 2.6 O max 3.9 Ponente 84 % 1007 hPa 22 cielo coperto +14.3° perc. +14° Assenti 1.3 N max 2 Tramontana 87 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 19:03

