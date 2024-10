Previsioni Meteo Desenzano del Garda: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Sabato 26 Ottobre a Desenzano del Garda si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno piogge intermittenti, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 15-18°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un ritorno delle piogge, che accompagneranno la temperatura in calo.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano un cielo completamente coperto con piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C, con una leggera diminuzione fino a 15,1°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 89%.

Nella mattina, il cielo si presenterà nuovamente coperto, ma con la possibilità di vedere qualche schiarita. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 18,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione prevalentemente est. L’umidità scenderà gradualmente, ma resterà comunque elevata, attorno all’82%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni, con un cielo che continuerà a essere coperto. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 16-18°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 90%.

Con l’arrivo della sera, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle piogge leggere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,2°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 92%.

In conclusione, i prossimi giorni a Desenzano del Garda si presenteranno con un meteo variabile, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di un possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.7° perc. +15.7° 0.16 mm 2.5 S max 5.7 Ostro 89 % 1023 hPa 3 pioggia leggera +15.1° perc. +15.2° 0.55 mm 2.9 ENE max 5.6 Grecale 94 % 1022 hPa 6 cielo coperto +16.1° perc. +16° prob. 89 % 4.3 ENE max 7.2 Grecale 86 % 1022 hPa 9 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° prob. 25 % 6 ESE max 8.6 Scirocco 85 % 1023 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18.6° prob. 21 % 7 E max 9.1 Levante 79 % 1022 hPa 15 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 19 % 5.9 E max 11.3 Levante 84 % 1021 hPa 18 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 40 % 2.2 SSE max 5.3 Scirocco 91 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +16.3° perc. +16.3° 0.19 mm 1.4 NNO max 5.7 Maestrale 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:09

