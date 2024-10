Previsioni Meteo Fidenza: il bollettino per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Fidenza di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera pioggia che si farà sentire nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà alta, ma nel corso della giornata si assisterà a un graduale miglioramento.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di circa 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 14,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, attestandosi attorno al 19%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo subirà un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno vedranno una continuazione della pioggia leggera, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16°C, mentre la velocità del vento si ridurrà a circa 5,1 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori che potrebbero arrivare fino a 0,68 mm. La probabilità di pioggia sarà alta, superando l’86%.

Nel corso del pomeriggio, il meteo inizierà a migliorare. Le nubi sparse prenderanno il posto delle piogge, con temperature che saliranno fino a 19,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà progressivamente, attestandosi attorno al 35%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà moderata, con poche nuvole che non porteranno a precipitazioni significative. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Fidenza nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo una giornata di pioggia, si prevede un weekend con condizioni più stabili e temperature in aumento. Gli amanti del sole potranno finalmente godere di momenti di bel tempo, mentre le temperature si avvicineranno ai 20°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Fidenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.6° perc. +15.6° prob. 19 % 9.9 SE max 14.7 Scirocco 90 % 1003 hPa 3 poche nuvole +15.1° perc. +15° prob. 38 % 10.7 SE max 17.5 Scirocco 89 % 1000 hPa 6 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.68 mm 5.1 SE max 11.4 Scirocco 93 % 999 hPa 9 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 86 % 6.8 ESE max 18.9 Scirocco 90 % 999 hPa 12 pioggia leggera +17.9° perc. +18° 0.31 mm 9.5 ONO max 19.6 Maestrale 86 % 1000 hPa 15 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° prob. 35 % 7.7 NO max 16.9 Maestrale 77 % 1000 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14.9° prob. 27 % 5.9 OSO max 7.2 Libeccio 92 % 1002 hPa 21 nubi sparse +14.5° perc. +14.4° prob. 12 % 5 OSO max 6.3 Libeccio 91 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:38

