Previsioni Meteo Ginosa: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

Le previsioni meteo per Ginosa di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22,5°C. Con il passare delle ore, si prevede un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un clima più sereno nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 27°C nel pomeriggio, mentre la sera si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,2°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 00:00, con una temperatura di 22,5°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà di 20,2 km/h proveniente da sud, con raffiche che potranno raggiungere i 35,5 km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà attorno al 47%. Proseguendo verso le prime ore del giorno, le temperature si manterranno stabili, oscillando tra 21,2°C e 21,6°C, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa.

Nella mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a condizioni più favorevoli. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 26,6°C entro le 11:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con valori attorno ai 22 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, attestandosi attorno al 5%.

Nel pomeriggio, si prevede un clima più soleggiato, con poche nuvole e temperature che toccheranno il picco di 27°C. Le condizioni di vento si stabilizzeranno, con una velocità che varierà tra 20 km/h e 24 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 24%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 16,2°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa praticamente assente. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ginosa indicano un miglioramento significativo rispetto ai giorni precedenti, con un passaggio da condizioni nuvolose a un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 16°C e i 27°C, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 30 % 13.7 S max 22.9 Ostro 76 % 1005 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° prob. 23 % 11.4 S max 19.7 Ostro 72 % 1005 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +22.7° Assenti 22 OSO max 34.6 Libeccio 56 % 1007 hPa 10 nubi sparse +25.8° perc. +25.2° Assenti 23.4 OSO max 29.3 Libeccio 29 % 1008 hPa 13 poche nuvole +26.6° perc. +26.6° prob. 6 % 24.8 OSO max 29.5 Libeccio 24 % 1007 hPa 16 poche nuvole +22.5° perc. +21.7° prob. 3 % 20.6 O max 30.1 Ponente 35 % 1008 hPa 19 cielo sereno +18.2° perc. +17.4° Assenti 3.9 O max 13.7 Ponente 50 % 1011 hPa 22 cielo sereno +16.7° perc. +15.9° Assenti 3.2 NNO max 4.1 Maestrale 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:25

