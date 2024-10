Previsioni Meteo Grottaglie: il bollettino per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 6% e temperature intorno ai 15,9°C. La mattina porterà un leggero aumento termico fino a 19,9°C e un incremento della copertura nuvolosa al 10%. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a 21,8°C con nubi sparse al 35%. Martedì, la notte inizierà con nubi sparse e temperature di 17,5°C, mentre la mattina sarà coperta al 100% con temperature a 22,2°C. Mercoledì, piogge leggere sono previste con temperature intorno ai 21,3°C. Giovedì, il cielo sarà nuovamente coperto, con temperature che raggiungeranno i 23,8°C.

Lunedì 7 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,9°C, con una temperatura percepita di 15,5°C. La velocità del vento sarà di 2,1 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 3,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa. Questo clima sereno continuerà fino alle prime ore del mattino.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera variazione della temperatura che salirà fino a 19,9°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 10%. La velocità del vento si intensificherà, arrivando a 7,5 km/h da Sud-Est. L’umidità scenderà al 54% e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1018 hPa. Questo clima favorevole favorirà attività all’aperto e passeggiate.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,8°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà di 35%, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. La velocità del vento aumenterà ulteriormente, raggiungendo i 10,3 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 54%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno con temperature che scenderanno a 18,2°C alle 20:00. La copertura nuvolosa sarà del 4% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 6,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa. La serata si preannuncia tranquilla e piacevole.

Martedì 8 Ottobre

La notte di Martedì 8 Ottobre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,5°C, con una temperatura percepita di 17,2°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h proveniente da Sud-Est, con raffiche che raggiungeranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 22,2°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 21,2 km/h da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 58% e la pressione atmosferica scenderà a 1018 hPa. Questo clima potrebbe portare a un aumento della sensazione di calore.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 22,8°C alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà del 76% e la velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 26,7 km/h da Sud-Sud Est. L’umidità aumenterà al 61%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1015 hPa. Le condizioni potrebbero risultare fresche e ventose.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno a 20,6°C alle 19:00. La copertura nuvolosa sarà del 12% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 25,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. La serata si preannuncia fresca e ventilata.

Mercoledì 9 Ottobre

La notte di Mercoledì 9 Ottobre si aprirà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,3°C, con una temperatura percepita di 21,6°C. La velocità del vento sarà di 26 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 40,8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Nella mattina, la pioggia leggera continuerà con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 20,3°C alle 01:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 17,2 km/h da Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1014 hPa. Le condizioni potrebbero risultare fresche e umide.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 21,8°C alle 18:00. La copertura nuvolosa sarà del 66% e la velocità del vento si manterrà attorno ai 19 km/h da Sud. L’umidità aumenterà al 85%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1011 hPa. Le condizioni potrebbero risultare fresche e umide.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a 21°C alle 21:00. La copertura nuvolosa sarà del 77% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 14,5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa. La serata si preannuncia fresca e umida.

Giovedì 10 Ottobre

La notte di Giovedì 10 Ottobre inizierà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature si attesteranno intorno ai 20,2°C, con una temperatura percepita di 20,7°C. La velocità del vento sarà di 8,1 km/h proveniente da Sud, con raffiche che raggiungeranno i 12,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saliranno fino a 23,8°C alle 08:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16,4 km/h da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 56% e la pressione atmosferica scenderà a 1009 hPa. Questo clima potrebbe portare a un aumento della sensazione di calore.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 24,8°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà del 25% e la velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 18,7 km/h da Sud. L’umidità si attesterà attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1009 hPa. Le condizioni potrebbero risultare fresche e ventilate.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno a 20,8°C alle 22:00. La copertura nuvolosa sarà del 43% e la velocità del vento si attesterà intorno ai 24,2 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa. La serata si preannuncia fresca e ventilata.

In conclusione, i prossimi giorni a Grottaglie si presenteranno con un clima variabile, alternando momenti di sereno e coperto, con temperature che si manterranno generalmente miti. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni, in particolare per Martedì e Mercoledì, quando si prevedono piogge leggere.

