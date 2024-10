Previsioni Meteo Grottaglie: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Grottaglie di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Le temperature percepite varieranno tra i 16,5°C e i 23,6°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel dettaglio, la notte inizierà con un cielo coperto e temperature intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità che si attesterà attorno al 65%. La mattina porterà un cambiamento, con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23,6°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,4 km/h e i 12,5 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,9°C e una copertura nuvolosa che si ridurrà al 31%. La brezza vivace accompagnerà le ore più calde della giornata, con raffiche che potranno raggiungere i 15 km/h. La sera si presenterà con poche nuvole e temperature in calo, attorno ai 17,2°C, mantenendo un’umidità elevata che si avvicinerà al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Grottaglie nei prossimi giorni mostrano una tendenza verso un clima più fresco, con possibili variazioni nelle condizioni di nuvolosità. Martedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre mercoledì potrebbe portare un aumento della copertura nuvolosa e qualche possibilità di pioggia. Gli amanti del clima temperato troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle fresche giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Grottaglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +16.7° Assenti 6 N max 6.4 Tramontana 66 % 1018 hPa 4 cielo coperto +16.9° perc. +16.4° Assenti 7.4 N max 8.8 Tramontana 69 % 1018 hPa 7 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 7.8 N max 11.1 Tramontana 58 % 1019 hPa 10 nubi sparse +23.4° perc. +22.8° Assenti 11.5 N max 12.7 Tramontana 39 % 1019 hPa 13 nubi sparse +23.6° perc. +23.1° Assenti 11.7 NNE max 13.8 Grecale 43 % 1018 hPa 16 poche nuvole +20° perc. +19.6° Assenti 14 NNE max 21.2 Grecale 61 % 1018 hPa 19 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 9.8 N max 17.4 Tramontana 77 % 1018 hPa 22 poche nuvole +17.2° perc. +16.9° Assenti 8.8 NNO max 10.9 Maestrale 72 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:07

