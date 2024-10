Previsioni Meteo Isola di Capo Rizzuto: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con una leggera brezza proveniente da nord-nord ovest. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da venti moderati. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre la sera vedrà un leggero abbassamento, con valori che scenderanno a circa 18°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo si presenterà con cielo sereno e senza precipitazioni. Le temperature si attesteranno tra 17,9°C e 17,2°C, con una umidità che si manterrà attorno al 68%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 13 km/h e 17 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e fresca.

Nella mattina, il cielo sereno continuerà a dominare, con temperature che saliranno progressivamente fino a raggiungere i 21°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un’ottima visibilità. I venti, provenienti principalmente da nord, si intensificheranno, raggiungendo velocità di circa 24 km/h. L’umidità scenderà leggermente, portandosi al 59%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. I venti continueranno a soffiare da nord-nord est, con intensità che potrà arrivare fino a 36 km/h. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1022 hPa, contribuendo a mantenere condizioni di stabilità atmosferica. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un lieve abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18°C. I venti, sebbene ancora presenti, diventeranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 15 km/h e 17 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature gradevoli. Venerdì e Sabato si prevede un leggero aumento delle temperature, mentre la notte porterà un abbassamento, mantenendo comunque un clima complessivamente mite. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.6° perc. +17.2° Assenti 14.4 NNO max 18.3 Maestrale 68 % 1021 hPa 4 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 16.7 N max 21 Tramontana 69 % 1022 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +17.8° Assenti 16.1 N max 19.8 Tramontana 63 % 1023 hPa 10 cielo sereno +20.8° perc. +20.5° Assenti 22.3 N max 26.3 Tramontana 57 % 1023 hPa 13 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 28.4 NNE max 33 Grecale 61 % 1022 hPa 16 cielo sereno +19.4° perc. +19.1° Assenti 20.5 NNE max 31.3 Grecale 64 % 1022 hPa 19 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 17 N max 24.5 Tramontana 66 % 1023 hPa 22 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 16.8 N max 22.5 Tramontana 71 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:48

