Previsioni Meteo Mantova: tutti i dettagli per il weekend 4 – 6 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si registreranno piogge leggere e una copertura nuvolosa del 100%, con temperature intorno ai +12,1°C. Il vento sarà debole, con velocità di 2,9 km/h. Durante la mattina, le condizioni rimarranno simili, con una leggera diminuzione delle precipitazioni. Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto, ma senza piogge significative. La sera porterà un leggero schiarimento, con temperature in calo a +10,4°C. Sabato 5 Ottobre, il tempo migliorerà, con cieli sereni e temperature fino a 17,6°C. Domenica 6 Ottobre, si prevede un cielo sereno al mattino, ma con aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio.

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, le condizioni meteorologiche si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai +12,1°C, con una temperatura percepita di +11,9°C. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 5,3 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di 0,61 mm di pioggia. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, e la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Proseguendo nella mattina, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera. Le temperature rimarranno stabili attorno ai +12°C e la copertura nuvolosa rimarrà al 100%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,1 km/h da Est-Nord-Est. Le precipitazioni si ridurranno a 0,17 mm e l’umidità si manterrà attorno al 91%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +12,1°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 7,5 km/h, mantenendo una direzione da Est-Sud-Est. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà al 25%. L’umidità si attesterà attorno all’88%.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà leggermente, con nubi sparse e temperature in calo fino a +10,4°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h da Nord-Est, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e non si prevedono precipitazioni.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +9,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 53% e la velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Nord-Nord-Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia pari all’1%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e la pressione atmosferica sarà di 1014 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a +14,7°C. La copertura nuvolosa scenderà al 65% e la velocità del vento aumenterà a 10,4 km/h da Ovest-Nord-Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con umidità che si attesterà attorno al 71%.

Nel pomeriggio, il tempo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 2% e la velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5,8 km/h. Non ci saranno precipitazioni, con umidità che scenderà al 57%.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno, con temperature che scenderanno a +11,8°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h da Est-Sud-Est. L’umidità aumenterà leggermente, attestandosi attorno all’81%, ma non si prevedono precipitazioni.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e temperature di circa +10,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con umidità al 86% e una velocità del vento di 4,9 km/h da Est-Sud-Est. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a +14,6°C. La copertura nuvolosa sarà ancora assente e la velocità del vento si manterrà bassa, attorno ai 3,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 70%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, con temperature che raggiungeranno i 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 98% e la velocità del vento aumenterà a 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con umidità che si manterrà attorno al 57%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che scenderanno a +12,6°C. La velocità del vento sarà di 0,1 km/h da Sud-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 51%, senza precipitazioni previste.

Conclusioni

Il fine settimana a Mantova si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da piogge leggere e un Sabato che porterà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cieli sereni e temperature in aumento. La Domenica continuerà su questa scia, con cieli sereni al mattino e un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di un Sabato e una Domenica favorevoli, con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni.

