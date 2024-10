Previsioni Meteo Martina Franca: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Martina Franca indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori freschi, con un aumento dell’umidità e venti sostenuti provenienti da sud-est. La probabilità di precipitazioni sarà presente durante gran parte della giornata, con intensità variabile.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 27 km/h, con raffiche che potranno superare i 47 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’81%, e non si registreranno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e si prevede la possibilità di pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 15,8°C e i 18,9°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, oscillando tra i 25 km/h e i 28 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 70-82%, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 30-36%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora coperto con temperature in lieve diminuzione, che si aggireranno intorno ai 16-17°C. Le precipitazioni diventeranno più frequenti, con piogge leggere che potrebbero manifestarsi, specialmente verso le ore centrali del pomeriggio. La velocità del vento si manterrà sui 18-22 km/h, con un aumento della probabilità di pioggia fino al 26%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. Le piogge si intensificheranno, con possibilità di pioggia moderata e accumuli che potrebbero raggiungere i 3 mm. L’umidità salirà ulteriormente, superando il 90%, e il vento continuerà a soffiare con intensità, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità atmosferica. Si prevede che le condizioni di pioggia persistano anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno fresche e un aumento dell’umidità. Gli abitanti e i visitatori dovranno prepararsi a un clima variabile, con la necessità di indossare abbigliamento adeguato per affrontare le piogge e i venti freschi.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.2° perc. +15.9° prob. 30 % 27.1 SE max 47.7 Scirocco 81 % 1018 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.5° prob. 38 % 28.9 SE max 53 Scirocco 82 % 1018 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.3 mm 26 SE max 47.5 Scirocco 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +17.4° perc. +17.1° prob. 35 % 28.2 SE max 40 Scirocco 74 % 1022 hPa 12 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° prob. 30 % 24.9 SE max 32.6 Scirocco 74 % 1022 hPa 15 cielo coperto +16.8° perc. +16.6° prob. 13 % 18 SE max 29.9 Scirocco 77 % 1023 hPa 18 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.97 mm 17.5 ESE max 35.7 Scirocco 93 % 1025 hPa 21 pioggia leggera +15.3° perc. +15.3° 0.64 mm 16.6 ESE max 39.4 Scirocco 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:58

