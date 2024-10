Previsioni Meteo Martina Franca: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martina Franca si prepara ad affrontare un Martedì 29 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante gran parte della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cieli coperti, che si alterneranno a momenti di schiarita, specialmente nelle ore centrali. La temperatura percepita rimarrà confortevole, oscillando tra i 14°C e i 19°C, mentre il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

Nella notte, i cieli si presenteranno coperti con una copertura nuvolosa che toccherà il 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13-14 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con poche nuvole che lasceranno spazio a momenti di sole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà al 22%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, rendendo l’aria piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16-18°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno arrivare fino a 27 km/h, rendendo il clima più frizzante. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il focus su un clima secco.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi sui 14°C. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà alta, intorno al 93%, contribuendo a un clima piuttosto umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Martina Franca indicano un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga simile anche nei giorni successivi, con possibilità di schiarite e un leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del clima fresco troveranno queste condizioni ideali per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° Assenti 12.6 NNO max 21.4 Maestrale 94 % 1024 hPa 5 nubi sparse +13.6° perc. +13.4° Assenti 12.2 NNO max 21.3 Maestrale 92 % 1024 hPa 8 poche nuvole +17° perc. +16.7° Assenti 16.8 NNO max 21.6 Maestrale 75 % 1024 hPa 11 poche nuvole +19.4° perc. +19° Assenti 17.3 N max 19.5 Tramontana 61 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.2° perc. +17.8° Assenti 18.2 N max 22.3 Tramontana 68 % 1023 hPa 17 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° Assenti 16.3 NNO max 30 Maestrale 91 % 1023 hPa 20 cielo coperto +14.8° perc. +14.8° Assenti 14.1 NNO max 26.9 Maestrale 93 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 12.6 NNO max 23.3 Maestrale 94 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:47

