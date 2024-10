Previsioni Meteo Modena: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 27 Ottobre, Modena si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di cielo coperto e temperature piuttosto miti. Le previsioni meteo indicano che la temperatura si manterrà attorno ai 19°C durante le ore centrali della giornata, con una leggera diminuzione nel pomeriggio e in serata. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100% nel pomeriggio, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse, con valori che non supereranno il 43%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature in aumento fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà nuovamente, mantenendo temperature stabili ma con una sensazione di maggiore freschezza a causa della diminuzione della temperatura percepita.

Nel dettaglio, la notte si caratterizzerà per un cielo coperto, con temperature che varieranno da 16,3°C a 15,6°C. La mattina inizierà con nubi sparse, ma già dalle 08:00 il cielo si presenterà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,4°C a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,6°C alle 18:00. La sera continuerà a mantenere un cielo nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Modena indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si raccomanda di tenere in considerazione le condizioni meteorologiche per eventuali attività all’aperto, poiché la copertura nuvolosa potrebbe influenzare la percezione della temperatura. Domani e dopodomani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, quindi sarà opportuno prepararsi a un clima più fresco.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16.5° prob. 7 % 4.5 E max 7.9 Levante 96 % 1022 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.9° Assenti 3 ESE max 4.6 Scirocco 96 % 1021 hPa 6 nubi sparse +15.7° perc. +15.8° Assenti 1.9 SE max 2.9 Scirocco 95 % 1022 hPa 9 cielo coperto +18° perc. +18.1° prob. 2 % 2.8 NE max 3 Grecale 87 % 1023 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19.6° prob. 22 % 5.8 NNE max 5.5 Grecale 81 % 1023 hPa 15 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° prob. 30 % 4 NNO max 4.2 Maestrale 84 % 1023 hPa 18 cielo coperto +17.6° perc. +17.8° prob. 28 % 4 ONO max 4.2 Maestrale 91 % 1025 hPa 21 cielo coperto +16.7° perc. +16.9° Assenti 6 ONO max 8.5 Maestrale 93 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:08

