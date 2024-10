Previsioni Meteo Modena: tutti i dettagli per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 4 Ottobre a Modena indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, oscillando attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con cieli prevalentemente coperti e una bassa probabilità di schiarite. I venti saranno deboli, prevalentemente da direzione ovest, con intensità che non supererà i 8 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con un’umidità elevata che raggiungerà il 95%. I venti saranno leggeri, provenienti da ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 12 km/h. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, accumulando circa 0.6 mm di pioggia.

Nella mattina, il tempo non subirà significative variazioni. Si confermeranno cieli coperti e piogge leggere, con temperature che si manterranno tra i 11°C e i 12°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni si presenteranno sporadiche e leggere, accumulando ulteriori 0.3 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si manterranno stabili, con cieli coperti e piogge leggere. Le temperature non varieranno molto, rimanendo attorno ai 12°C. Anche in questo intervallo, l’umidità si attesterà intorno al 90%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con direzione prevalentemente nord. Le precipitazioni saranno simili a quelle della mattina, con accumuli minimi.

La sera porterà un ulteriore consolidamento delle condizioni di cielo coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 11°C. Non si prevedono cambiamenti significativi, e l’umidità rimarrà elevata. I venti saranno molto deboli, e non si registreranno precipitazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Modena nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti. La situazione climatica rimarrà instabile, e si consiglia di prepararsi a condizioni di umidità elevata e temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Modena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +12.1° perc. +11.9° 0.6 mm 7.2 O max 12.2 Ponente 95 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +11.7° perc. +11.4° 0.51 mm 4 NO max 7.4 Maestrale 95 % 1006 hPa 6 cielo coperto +11.6° perc. +11.2° prob. 75 % 6.6 ONO max 10 Maestrale 93 % 1007 hPa 9 cielo coperto +12.2° perc. +11.8° prob. 50 % 4.4 ONO max 5.7 Maestrale 88 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.3 mm 3 NO max 4.4 Maestrale 89 % 1009 hPa 15 pioggia leggera +12° perc. +11.7° 0.15 mm 4.8 NNE max 7.5 Grecale 91 % 1010 hPa 18 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° prob. 20 % 3.8 ENE max 5.5 Grecale 91 % 1011 hPa 21 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° Assenti 1.3 NNO max 1.3 Maestrale 90 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:46

