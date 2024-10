Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Palazzolo sull’Oglio si troverà a vivere condizioni di meteo particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per tutta la giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di +20°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando tra l’85% e il 88%, ma non influenzerà negativamente il comfort percepito.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con un leggero calo rispetto ai valori diurni. La mattina si aprirà con temperature che raggiungeranno i +14,2°C alle 07:00, continuando a salire fino a toccare i +19,8°C a mezzogiorno. Durante il pomeriggio, il termometro segnerà il massimo di +20°C intorno alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a +15,4°C alle 18:00. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +14°C.

Le condizioni di meteo sereno e la mancanza di precipitazioni garantiranno una giornata senza interruzioni, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa, contribuendo a un clima tranquillo e senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio sembrano promettenti. Giovedì e Venerdì si prevede un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 20°C. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono subire variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.1° perc. +13.9° Assenti 4.2 N max 4.6 Tramontana 87 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 5.4 N max 5.5 Tramontana 86 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 3 N max 5.1 Tramontana 82 % 1025 hPa 10 cielo sereno +18.7° perc. +18.4° Assenti 3.5 OSO max 2.6 Libeccio 69 % 1025 hPa 13 cielo sereno +20° perc. +19.8° Assenti 3.3 SO max 1.9 Libeccio 66 % 1024 hPa 16 cielo sereno +16.6° perc. +16.5° Assenti 1.7 OSO max 2.9 Libeccio 82 % 1023 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +15° Assenti 5 NNE max 4.5 Grecale 88 % 1024 hPa 22 cielo sereno +14.6° perc. +14.4° Assenti 4.7 NNE max 4.3 Grecale 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.