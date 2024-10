Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Palazzolo sull’Oglio si troverà a fronteggiare un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge che si presenteranno soprattutto nelle ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima di circa 16,3°C al mattino, che tenderà a scendere nel pomeriggio, raggiungendo un valore minimo di 14,7°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con il cielo che si presenterà coperto per gran parte della giornata. Le precipitazioni, che inizieranno come pioggia leggera, si intensificheranno nel pomeriggio, portando a piogge moderate.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,3°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h. La mattina si aprirà con un cielo nuvoloso e temperature che saliranno fino a 16,3°C. Tuttavia, già dalle 09:00, si registreranno le prime piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della mattinata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un’intensificazione delle piogge, che diventeranno moderate, con accumuli che potranno raggiungere i 1,76 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 14,7°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 96%, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con venti leggeri provenienti da est.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a notte inoltrata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da piogge e nuvole, con temperature fresche e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 6.7 NE max 6.5 Grecale 90 % 1021 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.5° Assenti 4.9 NE max 5.1 Grecale 88 % 1021 hPa 7 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° prob. 15 % 6.5 ENE max 10.9 Grecale 83 % 1021 hPa 10 pioggia leggera +15.4° perc. +15.4° 0.62 mm 5.4 ENE max 13.8 Grecale 89 % 1021 hPa 13 pioggia moderata +14.9° perc. +14.9° 1.33 mm 2.5 NNO max 5.4 Maestrale 96 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +14.9° perc. +14.9° 0.28 mm 3.6 ENE max 6.8 Grecale 96 % 1020 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 27 % 4.3 E max 8.7 Levante 94 % 1020 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 14 % 3.3 ENE max 7.6 Grecale 95 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:28

