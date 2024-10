Previsioni Meteo Taranto: il bollettino per domani domenica 6 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 6 Ottobre a Taranto indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un clima mite e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno sporadiche piogge leggere, ma già nelle prime ore del mattino il cielo si presenterà sereno. La temperatura percepita varierà, ma si attesterà attorno ai 18°C. La presenza di una leggera brezza contribuirà a mantenere l’aria fresca e piacevole.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà inizialmente sereno, con una temperatura di +18,9°C e una leggera probabilità di pioggia. Tuttavia, a partire dall’1:00, si verificheranno piogge leggere che continueranno fino alle 03:00, quando il cielo tornerà a essere sereno. Le temperature notturne scenderanno fino a +17,6°C alle 05:00, con una leggera brezza proveniente da Nord-Ovest.

La mattina si aprirà con cieli sereni e temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 20,4°C, e il vento si presenterà debole, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. Durante le ore centrali della mattina, le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 22,4°C intorno a mezzogiorno, con una copertura nuvolosa minima.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con poche nuvole e temperature che si attesteranno attorno ai 22°C. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere l’aria fresca. Le condizioni di umidità si manterranno moderate, oscillando tra il 46% e il 60%. Non si prevedono precipitazioni significative, e il cielo rimarrà prevalentemente sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 18°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1015 hPa, garantendo un clima tranquillo e senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 6 Ottobre a Taranto evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un clima simile, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature gradevoli troveranno in questa giornata un’ottima occasione per godere di un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 6 Ottobre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.4° perc. +18.1° 0.13 mm 16.9 NNO max 27.1 Maestrale 71 % 1011 hPa 4 cielo sereno +17.7° perc. +17.5° prob. 42 % 13.6 NNO max 23 Maestrale 74 % 1011 hPa 7 cielo sereno +19.3° perc. +18.9° prob. 11 % 13.7 NO max 18.3 Maestrale 61 % 1013 hPa 10 cielo sereno +21.9° perc. +21.4° prob. 11 % 10.3 O max 11.2 Ponente 48 % 1013 hPa 13 poche nuvole +22.5° perc. +22° Assenti 12.3 SSO max 9.6 Libeccio 46 % 1012 hPa 16 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 15.8 NE max 17.7 Grecale 60 % 1013 hPa 19 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 9.9 NE max 12.2 Grecale 71 % 1015 hPa 22 cielo sereno +18.3° perc. +18° prob. 4 % 4.9 NE max 5.1 Grecale 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:20

