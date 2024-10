Previsioni Meteo Taranto: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre, Taranto si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 7,3 km/h. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno.

Nel corso della mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 23,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a una situazione di cielo prevalentemente sereno o con poche nuvole. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 6,7 km/h e i 9,9 km/h, garantendo una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà su valori relativamente bassi, intorno al 49%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della nuvolosità, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 20,3°C alle 16:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 12,5 km/h e portando a un incremento della sensazione di freschezza. L’umidità, invece, aumenterà, arrivando fino al 67%.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità di circa 8,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Taranto nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili, con un possibile miglioramento della situazione meteorologica. Mercoledì e giovedì potrebbero portare cieli più sereni e temperature in aumento, rendendo le giornate più gradevoli. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Taranto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.7° perc. +17.8° Assenti 7.2 NNO max 9.7 Maestrale 86 % 1023 hPa 5 nubi sparse +17.1° perc. +17.1° Assenti 8.2 NNO max 10.2 Maestrale 83 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.9° perc. +19.7° Assenti 8.8 NNO max 12.7 Maestrale 67 % 1024 hPa 11 poche nuvole +23.2° perc. +22.8° Assenti 7.7 NO max 11.2 Maestrale 51 % 1023 hPa 14 nubi sparse +23° perc. +22.8° Assenti 8.9 N max 12.9 Tramontana 53 % 1022 hPa 17 cielo coperto +19.5° perc. +19.4° Assenti 13.6 NNE max 24 Grecale 72 % 1023 hPa 20 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 8.5 NNO max 16.6 Maestrale 78 % 1023 hPa 23 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° Assenti 7.8 NNO max 11.5 Maestrale 82 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.