Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

Martedì 29 Ottobre a Verona si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La presenza di venti leggeri e una bassa probabilità di precipitazioni contribuiranno a rendere la giornata particolarmente piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa sarà alta, ma non si registreranno precipitazioni. La mattina si aprirà con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 67%, mentre il vento soffierà da direzione sud-ovest a una velocità di circa 4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19,7°C alle ore 15:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno segnali di pioggia. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1024 hPa, segno di un’alta pressione che favorirà la stabilità atmosferica.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e fresca. L’umidità si manterrà attorno al 78%, mentre il vento continuerà a soffiare da nord a una velocità di circa 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verona nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto e per godere del clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.2° perc. +15° Assenti 3.8 N max 4.4 Tramontana 86 % 1025 hPa 5 cielo sereno +14.9° perc. +14.6° Assenti 2.1 N max 4 Tramontana 84 % 1025 hPa 8 cielo sereno +17.5° perc. +17.2° Assenti 0.8 SSO max 3.5 Libeccio 76 % 1026 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 4 SO max 2.4 Libeccio 68 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° Assenti 3.6 SSO max 2.2 Libeccio 68 % 1024 hPa 17 cielo sereno +17.3° perc. +17.2° Assenti 4.1 N max 4.6 Tramontana 80 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.5° perc. +16.3° Assenti 5.2 N max 4.9 Tramontana 79 % 1025 hPa 23 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 4 NNE max 3.9 Grecale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:03

