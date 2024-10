Previsioni Meteo Verona: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Verona di Sabato 5 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e parzialmente nuvoloso. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 91%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%. Con il passare delle ore, le condizioni meteo inizieranno a migliorare, portando a una mattina con poche nuvole e temperature in aumento.

Nella mattina, le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 12,2°C alle 07:00 e i 16,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà, passando dal 68% alle 06:00 al 15% alle 12:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, provenienti principalmente da direzioni meridionali. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque significativa, oscillando tra il 84% e il 59%.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il 36% del cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore 16:00, quando si attesteranno a 15,3°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 41%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69% entro le 16:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 11,7°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, e l’umidità si manterrà attorno all’83%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili, senza segni di precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Verona nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Domenica si prevede un clima più soleggiato, mentre lunedì e martedì potrebbero portare un ritorno di nubi e temperature più fresche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questo fine settimana per godere delle attività all’aperto, prima che un nuovo fronte nuvoloso possa interessare la regione nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Verona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +10.8° perc. +10.2° Assenti 4.8 NO max 4.8 Maestrale 89 % 1014 hPa 4 cielo coperto +10.3° perc. +9.6° Assenti 5.3 NO max 5.3 Maestrale 87 % 1014 hPa 7 poche nuvole +12.2° perc. +11.5° Assenti 1.3 OSO max 4.2 Libeccio 78 % 1014 hPa 10 poche nuvole +15.6° perc. +14.9° Assenti 4.4 S max 5 Ostro 64 % 1014 hPa 13 nubi sparse +17° perc. +16.3° prob. 27 % 6 S max 5.1 Ostro 58 % 1013 hPa 16 nubi sparse +15.3° perc. +14.7° prob. 41 % 6.3 SE max 8.4 Scirocco 69 % 1013 hPa 19 poche nuvole +12.2° perc. +11.7° prob. 4 % 5.5 E max 8.6 Levante 85 % 1015 hPa 22 poche nuvole +11.7° perc. +11.1° Assenti 3.2 NE max 5 Grecale 83 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:43

