Meteo Alessandria, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

Le previsioni meteo per Alessandria di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. Le condizioni meteorologiche si presenteranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, pari al 9%. La mattina si aprirà con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 12,5°C entro le ore 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà su valori intorno al 66%, garantendo un comfort climatico ottimale.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando un massimo di 13,7°C alle ore 14:00. Le condizioni di cielo sereno persisteranno, con una leggera brezza che non supererà i 8,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, contribuendo a un clima gradevole. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, quindi non ci si aspetta alcun disturbo per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 8°C intorno alle ore 20:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, passando a 62% entro le ore 23:00, ma senza compromettere la serena visibilità. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Alessandria indicano un Lunedì 11 Novembre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità climatica simile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di momenti di svago e relax.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +8.6° perc. +8.6° Assenti 4.3 NNO max 5.3 Maestrale 84 % 1024 hPa 4 cielo sereno +7.7° perc. +7.7° Assenti 4.2 NO max 5.3 Maestrale 87 % 1024 hPa 7 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.3 NNO max 4 Maestrale 88 % 1025 hPa 10 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 6.6 NNE max 11.3 Grecale 71 % 1025 hPa 13 cielo sereno +13.6° perc. +12.6° Assenti 8.3 NE max 12.7 Grecale 61 % 1023 hPa 16 cielo sereno +11° perc. +10° Assenti 6.6 NNE max 7.7 Grecale 74 % 1023 hPa 19 cielo sereno +9° perc. +8.5° Assenti 5.5 N max 9.7 Tramontana 81 % 1023 hPa 22 nubi sparse +8° perc. +8° Assenti 4.1 N max 11.1 Tramontana 84 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:58

