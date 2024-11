Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nubi sparse e una serata nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 11,8°C nel primo pomeriggio. La situazione del vento sarà generalmente tranquilla, con velocità che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, specialmente nella sera, quando si raggiungeranno punte del 76%.

Durante la notte, si registreranno nubi sparse con una temperatura che scenderà fino a 8°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature, che toccheranno i 10,4°C intorno alle 10:00. Le condizioni di bel tempo continueranno fino a metà giornata, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse e portando le temperature a stabilizzarsi attorno ai 10,6°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto e temperature che si manterranno intorno agli 8,6°C.

Le previsioni del tempo per i giorni successivi a Desenzano del Garda suggeriscono un proseguimento di condizioni variabili. Giovedì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Venerdì, invece, potrebbe esserci un miglioramento temporaneo, con schiarite e temperature che potrebbero risalire leggermente. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Desenzano del Garda

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.8° perc. +6.9° Assenti 6.3 NO max 6.4 Maestrale 73 % 1025 hPa 4 cielo sereno +7.3° perc. +6.3° Assenti 6 NO max 6.3 Maestrale 72 % 1024 hPa 7 cielo sereno +7.4° perc. +6.5° Assenti 5.7 NO max 6.4 Maestrale 70 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.4° perc. +9.2° Assenti 8 OSO max 7.5 Libeccio 63 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.8° perc. +10.6° Assenti 4.5 SSO max 3.6 Libeccio 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.8 SO max 3.9 Libeccio 70 % 1022 hPa 19 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 1.1 SO max 2.8 Libeccio 73 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 4 ESE max 6.2 Scirocco 74 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:46

