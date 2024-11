Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più favorevoli nel corso della giornata. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i +11,1°C entro le ore 10:00. La velocità del vento si manterrà moderata, attorno ai 5-6 km/h, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a migliorare ulteriormente. Si prevede un passaggio a nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i +12,2°C. La velocità del vento rimarrà costante, e l’intensità delle raffiche sarà contenuta. Questo sarà il momento ideale per attività all’aperto, poiché la probabilità di pioggia sarà praticamente assente.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a schiarirsi, con poche nuvole che non influenzeranno il clima. Le temperature si attesteranno intorno ai +9°C, rendendo la serata fresca ma piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, e il vento si manterrà leggero, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature in lieve aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre il weekend potrebbe portare un ritorno di nuvole e una leggera diminuzione delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 11 % 2.6 SSO max 2.3 Libeccio 91 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9° perc. +9° prob. 4 % 2 O max 2.2 Ponente 89 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.9° perc. +8.5° prob. 3 % 5 OSO max 5 Libeccio 90 % 1024 hPa 10 cielo coperto +11.1° perc. +10.3° prob. 10 % 4.6 SO max 3.3 Libeccio 80 % 1024 hPa 13 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° prob. 10 % 6.4 OSO max 5.5 Libeccio 77 % 1023 hPa 16 nubi sparse +10.1° perc. +9.5° Assenti 6 O max 6.3 Ponente 87 % 1024 hPa 19 poche nuvole +9.6° perc. +9.6° Assenti 4 O max 4.2 Ponente 86 % 1025 hPa 22 poche nuvole +9° perc. +9° Assenti 3.5 O max 4 Ponente 87 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:36

