Meteo Desenzano del Garda, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Desenzano del Garda indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno e temperature che si manterranno piuttosto miti durante il giorno, per poi subire un abbassamento nella serata. Le condizioni di meteo saranno influenzate da una leggera variabilità nuvolosa, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,7°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo poche nuvole che non influenzeranno significativamente il comfort climatico. L’umidità si manterrà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 14,2°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi al 63%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno attorno ai 14,5°C, con una leggera presenza di nuvole sparse. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 2,3 km/h e i 4,6 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno al 62%. Le condizioni di meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si prevede un cambiamento significativo. Le nuvole aumenteranno, portando a cieli coperti e temperature che scenderanno fino a 11,1°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 75%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1029 hPa. Le condizioni di meteo diventeranno più umide, ma senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Desenzano del Garda nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un incremento della nuvolosità. Si consiglia di prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima variabile, con possibilità di cieli nuvolosi e temperature in calo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Desenzano del Garda

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +10.6° perc. +9.7° Assenti 3.8 NNO max 4.1 Maestrale 76 % 1029 hPa 4 nubi sparse +10.3° perc. +9.3° Assenti 3.6 N max 5 Tramontana 73 % 1028 hPa 7 poche nuvole +10.5° perc. +9.5° Assenti 3.9 NNE max 5.9 Grecale 71 % 1029 hPa 10 cielo sereno +13.6° perc. +12.6° Assenti 5.4 SE max 5.5 Scirocco 64 % 1030 hPa 13 poche nuvole +14.5° perc. +13.7° Assenti 4.6 SE max 5 Scirocco 62 % 1029 hPa 16 poche nuvole +12.4° perc. +11.5° Assenti 1.2 E max 2 Levante 71 % 1029 hPa 19 cielo coperto +11.4° perc. +10.6° Assenti 4.2 NO max 4.2 Maestrale 75 % 1030 hPa 22 cielo coperto +11.2° perc. +10.3° Assenti 4.4 NO max 4.5 Maestrale 74 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:52

