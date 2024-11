Meteo Ginosa, le previsioni per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Ginosa si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 12°C durante il giorno, con un aumento dell’umidità che raggiungerà valori elevati. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno superare i 20 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno inizialmente tranquille, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 8°C. Tuttavia, a partire dalle prime ore del mattino, la nuvolosità aumenterà, portando a un cielo completamente coperto. Le temperature al mattino si attesteranno intorno ai 9-10°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con accumuli che potranno raggiungere i 0.26 mm. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 12°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, toccando punte del 77%. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 26 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, superando l’80%.

La sera continuerà a essere caratterizzata da piogge leggere, con temperature che si manterranno sui 11°C. Le precipitazioni saranno accompagnate da un’ulteriore intensificazione del vento, che si presenterà come una brezza vivace. L’umidità raggiungerà il 87%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Ginosa nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni a partire da mercoledì, con un graduale allentamento della nuvolosità e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché le piogge di martedì potrebbero influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Ginosa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.2 N max 4.8 Tramontana 64 % 1021 hPa 5 cielo coperto +7.9° perc. +7.3° Assenti 5.3 N max 6.6 Tramontana 71 % 1020 hPa 8 cielo coperto +10.9° perc. +9.8° prob. 3 % 4.9 N max 13.1 Tramontana 68 % 1021 hPa 11 cielo coperto +13.7° perc. +12.7° prob. 8 % 13.5 ENE max 18.1 Grecale 61 % 1020 hPa 14 pioggia leggera +12.2° perc. +11.4° 0.15 mm 13.1 ENE max 23.7 Grecale 76 % 1019 hPa 17 cielo coperto +11.7° perc. +11° prob. 83 % 11.6 NE max 23 Grecale 79 % 1020 hPa 20 pioggia leggera +11.3° perc. +10.7° 0.13 mm 9.6 NNE max 22.2 Grecale 86 % 1020 hPa 23 cielo coperto +11.5° perc. +10.9° prob. 73 % 12 NNE max 23.1 Grecale 85 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:35

