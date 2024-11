Meteo Isola di Capo Rizzuto, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Isola di Capo Rizzuto di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con piogge che si alterneranno a momenti di schiarita. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre al mattino il cielo sarà prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo suggeriscono un cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà un miglioramento, con schiarite e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 14,6°C. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino, il tempo si deteriorerà con un aumento della copertura nuvolosa e piogge leggere che si intensificheranno. Alle 02:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura di 14,3°C e una velocità del vento che raggiungerà i 16,6 km/h. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del mattino, con un picco di pioggia moderata atteso tra le 05:00 e le 06:00, quando la temperatura scenderà a 12,6°C.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h. Le previsioni meteo indicano una probabilità di pioggia che si ridurrà progressivamente, ma il cielo rimarrà nuvoloso fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi miglioramenti, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno attorno ai 14°C. Tuttavia, le precipitazioni saranno assenti e la probabilità di pioggia scenderà ulteriormente. Le raffiche di vento continueranno a essere forti, con intensità che potranno arrivare fino a 50 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a momenti di sereno. Le temperature scenderanno a 12,8°C e il vento si attenuerà, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Isola di Capo Rizzuto di Venerdì 15 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da piogge al mattino e un miglioramento nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento, favorendo un clima più stabile e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Isola di Capo Rizzuto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° prob. 48 % 6.5 ONO max 7.7 Maestrale 80 % 1015 hPa 4 pioggia leggera +13.2° perc. +12.8° 0.39 mm 30.2 N max 35.3 Tramontana 87 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +13° perc. +12.4° 0.45 mm 30.5 N max 36.4 Tramontana 79 % 1017 hPa 10 cielo coperto +13.6° perc. +12.9° prob. 76 % 32.4 N max 38 Tramontana 73 % 1017 hPa 13 cielo coperto +14.4° perc. +13.6° prob. 36 % 36.1 N max 37.8 Tramontana 65 % 1016 hPa 16 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° prob. 38 % 40.3 N max 47.9 Tramontana 67 % 1017 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +12.1° prob. 17 % 33.2 N max 42.9 Tramontana 67 % 1018 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +11.8° prob. 19 % 27.7 NNO max 36.8 Maestrale 63 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.