Meteo Lumezzane, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

Le condizioni meteo a Lumezzane per Lunedì 18 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante tutta la giornata. Le temperature oscilleranno tra i 4,2°C al mattino e i 9,2°C intorno a mezzogiorno, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, attorno al 70-82%, mentre il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 4,6 km/h. Non si registreranno precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con una sensazione di freddo accentuata dall’umidità.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 74%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di circa 4,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi la notte si svolgerà senza eventi meteorologici rilevanti.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 4,2°C a 9,2°C. Le nubi sparse si faranno più fitte, ma non si prevedono piogge. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 62-72%, e il vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 4,8 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo rimarrà coperto e le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un massimo di 9°C intorno alle 12:00, per poi scendere a 6,4°C verso le 18:00. L’umidità aumenterà, toccando punte del 82%, mentre il vento continuerà a essere debole, con velocità variabili.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 5,2°C. L’umidità rimarrà alta e il vento sarà sempre debole. Non si prevedono variazioni significative rispetto al pomeriggio, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lumezzane nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno fresche. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata potrebbe rendere la sensazione di freddo più intensa. Si consiglia di prepararsi a giornate fresche e umide, con un’attenzione particolare per le temperature percepite.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Lumezzane

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° Assenti 4.6 NNE max 4.2 Grecale 72 % 1014 hPa 4 cielo coperto +5.3° perc. +5.3° Assenti 3.6 NNE max 3.5 Grecale 69 % 1013 hPa 7 nubi sparse +4.5° perc. +4.5° Assenti 4.6 NNE max 4.3 Grecale 71 % 1014 hPa 10 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 3.9 S max 2.8 Ostro 61 % 1015 hPa 13 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 2.8 SO max 1.3 Libeccio 66 % 1014 hPa 16 cielo coperto +6.5° perc. +6.5° Assenti 0.8 NO max 1.2 Maestrale 82 % 1014 hPa 19 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 4 NE max 3.6 Grecale 78 % 1015 hPa 22 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° Assenti 3.9 NE max 3.6 Grecale 76 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 16:43

