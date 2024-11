Meteo Mantova, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Mantova indicano una giornata caratterizzata da un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nuvole, portando a un pomeriggio sereno e soleggiato, con massime che raggiungeranno i +11,7°C. La sera si prevede tranquilla, con temperature in calo e cieli sereni.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 95% e temperature che si aggireranno attorno ai +8°C. La temperatura percepita sarà leggermente più bassa, intorno ai +6,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 26,4 km/h da est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a cieli sereni. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +11,3°C entro le ore centrali della giornata. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra i 1,6 km/h e i 10,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo un clima più gradevole.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di +11,7°C. Le brezze saranno leggere, con una diminuzione dell’intensità del vento. L’umidità si attesterà attorno al 56%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +6°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che aumenterà leggermente, raggiungendo il 79%. Le brezze continueranno a essere leggere, rendendo la serata piacevole per eventuali attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mantova nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità e miglioramento, con cieli sereni e temperature in lieve aumento. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno sopra i 6°C e cieli prevalentemente sereni. Questo scenario favorirà attività all’aperto e momenti di svago, rendendo il fine settimana particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Mantova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +6.1° prob. 7 % 9.6 E max 27.3 Levante 77 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +6.4° prob. 2 % 7.6 E max 16.8 Levante 73 % 1022 hPa 7 nubi sparse +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.3 E max 4.6 Levante 73 % 1023 hPa 10 nubi sparse +10.7° perc. +9.3° Assenti 4.4 N max 10.8 Tramontana 55 % 1023 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.3° Assenti 10.2 O max 12 Ponente 56 % 1022 hPa 16 cielo sereno +8.8° perc. +7.5° Assenti 8.3 O max 9.9 Ponente 69 % 1021 hPa 19 cielo sereno +7.4° perc. +6.5° Assenti 6 O max 6.3 Ponente 72 % 1023 hPa 22 cielo sereno +6.4° perc. +4.9° Assenti 7.8 O max 8 Ponente 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:45

