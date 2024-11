Meteo Martina Franca, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Martina Franca si prepara ad affrontare un Lunedì 11 Novembre caratterizzato da condizioni meteo variabili, con un inizio di giornata che si presenterà piuttosto fresco e umido. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con il passare delle ore, tuttavia, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,5°C, con una percezione di 10,8°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con una percentuale che raggiungerà il 68%. Il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 12,6 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 22,6 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,12 mm.

Con l’arrivo della mattina, il clima inizierà a stabilizzarsi. Le temperature si manterranno tra i 10,6°C e i 14,5°C, con una sensazione di freschezza che si aggirerà attorno ai 13,4°C. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 10%. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, con intensità che varierà tra 9,7 km/h e 16,3 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 50-64%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il loro picco, stabilizzandosi attorno ai 14°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. Le condizioni di vento rimarranno simili, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. L’umidità potrebbe aumentare leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 9,3°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est a una velocità moderata. L’umidità si attesterà attorno al 67%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Martina Franca indicano un Lunedì 11 Novembre che inizierà con piogge leggere, ma che si trasformerà in una giornata soleggiata e fresca. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, con temperature in aumento e cieli sereni. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di un clima favorevole nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Martina Franca

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +10.8° perc. +10.1° prob. 35 % 12.1 N max 22.1 Tramontana 84 % 1020 hPa 5 poche nuvole +10.6° perc. +9.8° prob. 30 % 9.6 NNE max 12.4 Grecale 78 % 1020 hPa 8 cielo sereno +13.3° perc. +12.1° prob. 19 % 13.2 NE max 15.9 Grecale 55 % 1021 hPa 11 poche nuvole +14.5° perc. +13.4° prob. 12 % 15 NNE max 15.4 Grecale 51 % 1021 hPa 14 cielo sereno +13.3° perc. +12° Assenti 16.1 NE max 16.2 Grecale 52 % 1021 hPa 17 cielo sereno +10.1° perc. +8.8° Assenti 12.9 NE max 22.3 Grecale 63 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.7° perc. +8.1° Assenti 11 NE max 17.8 Grecale 63 % 1022 hPa 23 cielo sereno +9.3° perc. +7.8° Assenti 9.8 NNE max 12.1 Grecale 67 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:33

